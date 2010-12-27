Третьяк: Петербург должен получить права на проведение ЧМ по хоккею 2023 года

Также Третьяк надеется, что молодежный чемпионат мира по хоккею того же года пройдет в Новосибирске.

Петербург близок к тому, чтобы получить право на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года. Об этом в четверг, 19 апреля сообщил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, передает Р-Спорт. Кроме того, Россия борется за право на получение в этом же году молодежный ЧМ по хоккею в Новосибирске.

На данный момент мы бьемся за право принять молодежный чемпионат мира 2023 года в Новосибирске и взрослый чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, и мы близки к получению этого права. Владислав Третьяк

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Фото: visit-petersburg.ru