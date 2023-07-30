Федерацию хоккея Ленобласти заподозрили в хищении миллиона рублей

Уголовное дело возбудили из-за фиктивных договоров и мертвых душ.

В Петербурге расследуют уголовное дело о крупном хищении средств в Федерации хоккея Ленинградской области. По версии следствия, деньги выводились через фиктивные трудоустройства и подложные договоры, сообщает "Фонтанка".

Уголовное дело было возбуждено еще в 2025 году. По данным правоохранителей, незаконная схема действовала на протяжении почти четырех лет — с января 2022-го по ноябрь 2025-го. Следователям удалось обнаружить поддельные договоры об оказании услуг, которые, предположительно, использовались для хищения средств.

Предварительная сумма ущерба составляет не менее 1 млн руб.

Фото: pxhere