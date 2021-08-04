Трепову* этапируют из Москвы в Петербург

Следствие по делу о теракте в кафе на Университетской набережной завершено.

Дарью Трепову* этапируют из российской столицы в Петербург. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Следствие по делу о теракте в кафе на Университетской набережной завершено. Девушку переведут из Лефортово в "Шпалерку" (СИЗО-3). Напомним, что СК предъявил Треповой* окончательное обвинение, а она в свою очередь натаивала о том, что ничего не знала о бомбе, заложенной в статуэтке, подаренной военкору Владлену Татарскому.

Напоним, что взрыв случился вечером 2 апреля во время творческого вечера Татарского. Более 40 человек были ранены, сам военкор погиб. Произошедшее было признано терактом.

Ранее мы сообщили о том, что суд продлил арест Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову.

Фото: Piter.TV

*физлицо, внесённое в список террористов и экстремистов в РФ