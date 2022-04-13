СК РФ вынес окончательное решение по делу о теракте на Университетской набережной в отношении Дарьи Треповой

Следственный комитет России завершил расследование и предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой, главной фигурантке дела о теракте, произошедшем в кафе на Университетской набережной в Петербурге.

Следственный комитет России завершил расследование дела о теракте, который произошел в кафе на Университетской набережной в Петербурге, и обвинил Дарью Трепову – одну из ключевых фигуранток в этом инциденте. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Этот теракт привёл к гибели военкора Владлена Татарского. Дарье Треповой вменяют в совершении трех статей: совершение террористического акта, незаконный оборот взрывных устройств и подделку документов. Согласно данных следствия, она якобы получила указания и была завербована через социальные сети находившимися на территории Украины лицами.

Арест Дарьи Треповой состоялся 4 апреля, а трагический инцидент произошел 2 апреля, когда на творческой встрече в кафе "Стрит фуд бар №1" на Университетской набережной Санкт-Петербурга произошел взрыв, унесший жизнь Владлена Татарского. По версии следствия, Трепова принесла в кафе статуэтку с взрывчатыми веществами по указанию лиц, находившихся на Украине, и передала ее военкору, что привело к его гибели.

Ранее сообщалось, что Трепова заявила, что сожалеет о теракте на Университетской

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