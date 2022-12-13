Трепова заявила, что сожалеет о теракте на Университетской

По данным издания, девушка "безумно сожалеет о произошедшем" и каждый день "молится о здоровье потерпевших".

В Москве обвиняемая по делу о теракте в петербургском кафе Дарья Трепова выступила на заседании суда. Об это 24 апреля пишут РИА Новости.

По данным издания, девушка "безумно сожалеет о произошедшем" и каждый день "молится о здоровье потерпевших". Это она заявила после ходатайства следователя о проведении заседания в закрытом режиме, поскольку "исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия".

Трепова возразила против закрытого заседания и далее сообщила о том, что сожалеет. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство и попросил публику покинуть зал заседаний.

Следствие полагает, что 2 апреля Трепова по заданию лиц, которые действовали со стороны Украины, принесла в кафе в центре Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой. Позже передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В итоге военкор погиб, более 40 человек пострадали. Следствие ходатайствует о заключении Треповой под стражу.

Ранее стало известно, что Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Все показания обвиняемой проверяются следственно-оперативными группами.

Фото: Piter.tv

