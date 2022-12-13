  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стало известно, что Дарья Трепова сотрудничает со следствием
Сегодня, 9:06
143
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, что Дарья Трепова сотрудничает со следствием

0 0

Все показания обвиняемой проверяются следственно-оперативными группами.

Дарья Трепова, которую обвиняют в осуществлении теракта на Университетской набережной, сотрудничает со следствием. Об этом в воскресенье, 8 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 

Все показания обвиняемой проверяются следственно-оперативными группами. Оперативники изучают круг знакомых Треповой, различные версии и мотивы. В интересах следствия детали не раскрываются.

Напомним, по данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в петербургское кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому. Из-за взрыва журналист погиб, более 30 человек получили ранения. Пять человек остаются в тяжёлом состоянии.

Ранее Дарью Трепову доставили в СИЗО "Лефортово" по делу о теракте в Петербурге. Меркачева написала, что "здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда".

Фото: Piter.tv
 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии