Стало известно, что Дарья Трепова сотрудничает со следствием

Все показания обвиняемой проверяются следственно-оперативными группами.

Дарья Трепова, которую обвиняют в осуществлении теракта на Университетской набережной, сотрудничает со следствием. Об этом в воскресенье, 8 апреля, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Все показания обвиняемой проверяются следственно-оперативными группами. Оперативники изучают круг знакомых Треповой, различные версии и мотивы. В интересах следствия детали не раскрываются.

Напомним, по данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в петербургское кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому. Из-за взрыва журналист погиб, более 30 человек получили ранения. Пять человек остаются в тяжёлом состоянии.

Ранее Дарью Трепову доставили в СИЗО "Лефортово" по делу о теракте в Петербурге. Меркачева написала, что "здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда".

Фото: Piter.tv

