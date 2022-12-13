Дарью Трепову доставили в СИЗО "Лефортово" по делу о теракте в Петербурге

Меркачева написала, что "здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда".

В пятницу, 7 апреля, обвиняемую по делу о теракте, в котором погиб военкор Владлен Татарский, Дарью Трепову доставили в СИЗО "Лефортово". Об этом рассказала член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева в своем телеграм-канале.

Меркачева написала, что "здесь предполагаемая террористка проведет весь период следствия и суда".

По данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в петербургское кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому. Из-за взрыва журналист погиб, более 30 человек получили ранения. Пять человек остаются в тяжёлом состоянии.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Дарьи Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: piter.tv



