Суд продлил арест Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову

Выборгский районный суд Петербурга продлил меру пресечения для Дмитрия Касинцева, укрывавшего в своей квартире Дарью Трепову после теракта в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.
Таким образом, обвиняемый останется под домашним арестом до 7 сентября 2023 года.
Суд отметил, что молодой человек достоверно знал о причастности Треповой к совершению террористического акта и неоднократно сообщал правоохранителям ложную информацию о её местонахождении.
Ранее мы сообщили о том, что следствие потребовало продлить арест Дарье Треповой до 2 сентября.
Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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