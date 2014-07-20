Суд продлил арест Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову

Мера пресечения будет действовать до 7 сентября 2023 года.

Выборгский районный суд Петербурга продлил меру пресечения для Дмитрия Касинцева, укрывавшего в своей квартире Дарью Трепову после теракта в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

Таким образом, обвиняемый останется под домашним арестом до 7 сентября 2023 года.

Суд отметил, что молодой человек достоверно знал о причастности Треповой к совершению террористического акта и неоднократно сообщал правоохранителям ложную информацию о её местонахождении.

Ранее мы сообщили о том, что следствие потребовало продлить арест Дарье Треповой до 2 сентября.

Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга