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Суд продлил арест Дмитрию Касинцеву, укрывавшему Дарью Трепову

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Мера пресечения будет действовать до 7 сентября 2023 года.

Выборгский районный суд Петербурга продлил меру пресечения для Дмитрия Касинцева, укрывавшего в своей квартире Дарью Трепову после теракта в кафе на Университетской набережной, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба городских судов.

Таким образом, обвиняемый останется под домашним арестом до 7 сентября 2023 года.

Суд отметил, что молодой человек достоверно знал о причастности Треповой к совершению террористического акта и неоднократно сообщал правоохранителям ложную информацию о её местонахождении.

Ранее мы сообщили о том, что следствие потребовало продлить арест Дарье Треповой до 2 сентября.

Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Теги: арест, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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