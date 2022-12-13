Следствие потребовало продлить арест Дарье Треповой до 2 сентября

Дата судебного заседания для рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Следствие подало ходатайство о продлении ареста Дарье Треповой, которая обвиняется в совершении теракта в Петербурге, который привёл к смерти военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

Дата судебного заседания для рассмотрения ходатайства пока не назначена.

Напомним, что 2 апреля в кафе на Университетской набережной во время творческой встречи Татарского произошёл взрыв. Более 40 человек получили ранения.

После ареста Треповой, её защита попыталась обжаловать приговор. В конце апреля Трепову включили в перечень террористов и экстремистов.

Фото: Piter.TV