Трепову включили в список террористов и экстремистов

Информация появилась на официальном сайте Росфинмониторинга.

Подозреваемую по делу о совершении теракта в петербургском кафе Дарью Трепову внесли в список террористов и экстремистов. Об этом пишет Spb.aif.ru, ссылаясь на сайт Росфинмониторинга.

Напомним, что 2 апреля в кафе на Университетской набережной проходила творческая встреча с ополченцем и военкором Владленом Татарским (настоящее имя – Максим Фомин). Во время мероприятия сработало СВУ, встроенное в подарок хозяину вечера от Треповой – статуэтку. Татарский погиб на месте, более 40 человек пострадали.

Саму Трепову задержали на следующий день. Она укрывалась в квартире знакомого, которого отправили под домашний арест.

Фото: Piter.TV