Пострадавшим в теракте в кафе на Университетской набережной выплатили более 12 млн рублей

Среди пострадавших 14 человек с тяжелыми травмами.

Стало известно, что 35 петербуржцев получили единовременную выплату из бюджета города после того, как обратились за медицинской помощью и находятся в лечебных учреждениях после теракта в кафе на Университетской набережной 2 апреля. Об этом рассказали 21 апреля в пресс-службе комитета по социальной политике.

Среди пострадавших 14 человек с тяжелыми травмами, один с травмой средней степени тяжести и 20 – с травмами лёгкой степени тяжести. Общая сумма выплат составила 12,5 миллиона рублей: по 250 тысяч рублей – при травме лёгкой степени тяжести, 500 тысяч – при травме тяжёлой или средней степени тяжести.

Напомним, Татарский погиб в Петербурге на своём творческом вечере вечером в воскресенье, 2 апреля. Там произошёл взрыв врученной военкору статуэтки. Позже СК РФ переквалифицировал дело об убийстве Татарского на теракт. Всего в результате взрыва пострадали более 40 человек. Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Татарского орденом Мужества.

Ранее Бастрыкин поручил проверить пародию комиков на вручение статуэтки Владлену Татарскому.

Фото: Piter.tv

