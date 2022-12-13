СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Владлена Татарского в Петербурге на теракт

В сообщении указали, что "исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)".

В понедельник, 3 апреля, СК переквалифицировал уголовное дело о взрыве в кафе Петербурга с убийства, совершенного общественно опасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), на террористический акт. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В сообщении указали, что "исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)".

Напомним, что 2 апреля около 18:00 в заведении произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого погиб военкор Максим Фомин (известен под псевдонимом Владлен Татарский). Всего в результате происшествия пострадали 32 человека.

Возбуждено уголовное дело. На месте взрыва по-прежнему работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельтва произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что п после взрыва в кафе на Университетской в тяжелом состоянии остаются 8 человек.

Фото: Piter.tv