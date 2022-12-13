Комздрав Петербурга: после взрыва в кафе на Университетской в тяжелом состоянии остаются 8 человек

Девять человек были отпущены на амбулаторное лечение.

Комитет по здравоохранению Петербурга рассказал о состоянии пострадавших во время взрыва в кафе на Университетской набережной 2 апреля.

После взрыва в кафе в городские стационары поступил 31 пациент. По данным на 7:00, девять человек были отпущены на амбулаторное лечение. В больницах восемь человек остаются в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести и удовлетворительном.

Пациентов приняли: Мариинская больница, Городская больница №26, НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России, Городские больницы №15 и 40, Покровская, Елизаветинская больница и детский центр Раухфуса.

Ранее на Piter.tv: Момент входа девушки с коробкой в кафе на Университетской попал на видео.

Фото: ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу