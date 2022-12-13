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Защита Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в петербургском кафе
Сегодня, 18:59
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Защита Треповой обжаловала ее арест по делу о теракте в петербургском кафе

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Следствие ходатайствует о заключении Треповой под стражу.

В среду, 12 апреля, защита Дарьи Треповой обжаловала арест по делу о теракте в кафе на Университетской набережной в Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. 

Следствие полагает, что 2 апреля Трепова по заданию лиц, которые действовали со стороны Украины, принесла в кафе в центре Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой. Позже передала ее военному корреспонденту Максиму Фомину, известному под псевдонимом Владлен Татарский. В итоге военкор погиб, более 40 человек пострадали. Следствие ходатайствует о заключении Треповой под стражу.

Ранее стало известно, что Дарья Трепова сотрудничает со следствием. Все показания обвиняемой проверяются следственно-оперативными группами.

Фото: piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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