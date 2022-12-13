Московский суд арестовал Дарью Трепову по делу о теракте в Петербурге

26-летнюю Трепову обвиняют в обвиняемой в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

Во вторник, 4 апреля, суд в Москве избрал меру пресечения для Дарьи Треповой. Она будет находиться под арестом до 2 июня. Об этом рассказали в пресс-службе Басманного районного суда столицы.

26-летнюю Трепову обвиняют в обвиняемой в теракте с умышленной гибелью человека (ч. 3 ст. 205 УК) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК). Оба эпизода — организованной группой.

По данным следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания лиц, действовавших с территории Украины, принесла в петербургское кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военкору Владлену Татарскому. Из-за взрыва журналист погиб, более 30 человек получили ранения. Пять человек остаются в тяжёлом состоянии.

Следствие направило в суд ходатайство об избрании в отношении Дарьи Треповой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: Piter.tv