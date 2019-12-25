Тренер рассказал, какой завтрак позволит быстро похудеть

Тренер по фитнесу Аарон Браун рассказал, какой завтрак позволит быстро похудеть. Об этом сообщила газета Express.
Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, рекомендовано включить в завтрак продукты, богатые белком, например рыбу или яйца. Браун подчеркнул, что такое меню позволит надолго утолить голод и предотвратить переедание вечером. Завтрак можно дополнить полезными жирами и клетчаткой, которые содержатся в овощах, а также молочных продуктах.
Тренер рассказал, что провел специальный эксперимент. Участники за 12 недель смогли сбросить девять килограммов. Те, у кого основным приемом пищи был обед, потеряли 3,5 килограмма.
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Фото: pixabay
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