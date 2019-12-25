Тренер рассказал, какой завтрак позволит быстро похудеть

Специалист заверил, что первый прием пищи должен быть сытным, питательным и составлять половину суточной нормы калорий.

Тренер по фитнесу Аарон Браун рассказал, какой завтрак позволит быстро похудеть. Об этом сообщила газета Express.

Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, рекомендовано включить в завтрак продукты, богатые белком, например рыбу или яйца. Браун подчеркнул, что такое меню позволит надолго утолить голод и предотвратить переедание вечером. Завтрак можно дополнить полезными жирами и клетчаткой, которые содержатся в овощах, а также молочных продуктах.

Тренер рассказал, что провел специальный эксперимент. Участники за 12 недель смогли сбросить девять килограммов. Те, у кого основным приемом пищи был обед, потеряли 3,5 килограмма.

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