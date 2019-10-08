Появился трейлер шестого сезона "Викингов" с Данилой Козловским

История расскажет о набегах северных народов из Скандинавии.

На YouTube появился трейлер шестого сезона канадско-ирландского исторического сериала "Викинги". Роль русского князя в нем сыграет актер Данила Козловский.

История расскажет о набегах северных народов из Скандинавии – викингах времен раннего средневековья. После Британии и Западно-Франкского королевства они пройдут по Шелковому пути, посетят Древнюю Русь, где встретятся с Вещим Олегом (Данила Козловский).

Шестой сезон сериала станет заключительным и будет содержать 20 серий. При этом создатели пообещали зрителям "двухчасовую премьеру", поэтому есть вероятность, что сериал разобьют на две части.

Первые две серии сезона появятся 4 декабря в США. В 2020-м – покажут оставшиеся десять.

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Видео: YouTube / HISTORY