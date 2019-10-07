Вышел трейлер нового фильма Ксавье Долана

В России картина выйдет 14 ноября 2019 года.

В сети появился трейлер драматической комедии "Матиас и Максим" канадского кинорежиссера Ксавье Долан. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм получил номинацию на премии "Золотая пальмовая ветвь" и "Квир-Пальмовая ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино".

В центре сюжета фильма закадычные друзья Матиас и Максим, которые оказываются на съемочной площадке короткометражки. Им предстоит участие в одном рискованном эпизоде, который перевернет устоявшиеся представления героев о мире и собственной жизни…

Главные роли в фильме сыгрила Ксавье Долан, Харрис Дикинсон, Энн Дорваль, Габриэль Д"Альмейда Фрейтас, Катрин Брунет и другие. В России картина выйдет 14 ноября 2019 года.

Видео: YouTube/ Русский Репортаж