В России покажут драму "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" с Китом Харингтоном

Фильм выходит в прокат 15 августа.

В четверг, 15 августа, в российский прокат выходит драма Ксавье Долана "Смерть и жизнь Джона Ф. Донована" с Китом Харингтоном в главной роли.

Действие картины разворачивается в наши дни. Восходящая голливудская звезда Руперт Тёрнер (Бен Шнетцер) дает интервью журналистке (Тэнди Ньютон). Среди прочего он рассказывает историю из своего детства.

Много лет назад, будучи мальчиком, лишь мечтающем о карьере артиста, Руперт пишет письмо своему кумиру Джону Ф. Доновану (Кит Харингтон). И тот ему отвечает и продолжает это делать еще на протяжении пяти лет.

В мировой прокат картина вышла год назад — 10 сентября 2018 года. Кроме Харингтона и Шнетцера в картине снялись три обладательницы премии "Оскар" — Натали Портман, Сьюзен Сарандон и Кэти Бейтс.

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