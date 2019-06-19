Вышел первый трейлер фильма "Серебряные коньки" студии Никиты Михалкова

Съемки картины проходили в Петербурге, Кронштадте, Гатчине и Всеволожске.

Кинокомпания "Централ Партнершип" выпустила первый трейлер российской драмы "Серебряные коньки", съемки которой проходили в Петербурге. Ролик был опубликован на официальном ютуб-канале организации.

Действие фильма "Серебряные коньки" происходит в Петербурге 1899 года. В канун нового века судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено встретиться. Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — это доставшиеся по наследству серебряные коньки. Алиса — дочь крупного сановника, бунтующая аристократка. У каждого своя непростая история, однако вместе они готовы преодолеть все.

Съемки проходят под руководством студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова. Режиссерское кресло занял Михаил Локшин, для которого картина станет дебютом в большом кино. Главные роли в фильме исполнили петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс.

Компанию им составили Алексей Гуськов, Сергей Колтанов, Кирилл Зайцев, Александра Ревенко, Юрий Колокольников и другие артисты. Планируется, что картина выйдет в российских кинотеатрах в феврале 2020 года.

Ранее мы публиковали видео, снятое у Певческого моста во время работы съемочной группы.

Видео: Ютуб/ Central Partnership