В Петербурге завершились съемки фильма Никиты Михалкова "Серебряные коньки"

Большая часть рабочего процесса проходила на замерших реках и каналах города.

В Петербурге завершились съемки приключенческого фильма Никиты Михалкова "Серебряные коньки". Больше всего времени актеры провели на замерзшем льду рек и каналов города.

Съемки также проходили во дворцах Великих князей, в Михайловском замке, Кронштадте, Гатчине и Всеволожске. Теперь фильм отправляется на монтаж и постпродакшен.

Действие фильма "Серебряные коньки" происходит в Петербурге 1899 года. В канун нового века судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено встретиться. Матвей — сын фонарщика, его единственное богатство — это доставшиеся по наследству серебряные коньки. Алиса — дочь крупного сановника, бунтующая аристократка. У каждого своя непростая история, однако вместе они готовы преодолеть все.

Главные роли в фильме исполнили петербургские актеры Федор Федотов и Соня Присс. Компанию им составили Алексей Гуськов, Сергей Колтанов, Кирилл Зайцев, Александра Ревенко, Юрий Колокольников и другие артисты.

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Видео: Piter.TV