В сети появился трейлер последнего фильма Станислава Говорухина

Картина называется "На Париж!".

В сети появился трейлер последнего фильма Станислава Говоруина "На Париж!". Ролик опубликован на YouTube.

Действие фильма происходит в послевоенное время. По сюжету танкисты, которые прошли войну, хотят отпраздновать победу в столице Франции. Друзья решают начать новую жизнь, наполненную приключениями и любовью.

Съемки фильма велись в 2017 году на территории Польши. В актерском составе оказались Дмитрий Певцов, Рената Литвинова, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Михаил Ефремов и другие. Среди соавторов числится Станислав Говорухин, для которого эта работа стала последней.

Трейлер к фильму "На Париж!" появился в сети 9 апреля, премьерный показ картины состоится 9 мая.

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Видео: YouTube / iVideos