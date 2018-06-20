В сети появился трейлер последнего фильма Станислава Говорухина

В сети появился трейлер последнего фильма Станислава Говоруина "На Париж!". Ролик опубликован на YouTube.
Действие фильма происходит в послевоенное время. По сюжету танкисты, которые прошли войну, хотят отпраздновать победу в столице Франции. Друзья решают начать новую жизнь, наполненную приключениями и любовью.
Съемки фильма велись в 2017 году на территории Польши. В актерском составе оказались Дмитрий Певцов, Рената Литвинова, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Михаил Ефремов и другие. Среди соавторов числится Станислав Говорухин, для которого эта работа стала последней.
Трейлер к фильму "На Париж!" появился в сети 9 апреля, премьерный показ картины состоится 9 мая.
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Видео: YouTube / iVideos
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