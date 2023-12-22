Трейлер "Дэдпула и Росомахи" установил рекорд по просмотрам за сутки

Премьера ленты намечена на 26 июля.

Показанный впервые во время финала Национальной футбольной лиги США (Супербоула) трейлер кинокомикса "Дэдпул и Росомаха" установил новый рекорд по просмотрам в социальных сетях за первые 24 часа. Суммарно по различным онлайн-платформам презентационный ролик набрал 365 миллионов просмотров от пользователей. Этот показатель на 110 миллионов больше, чем было у трейлера предыдущего рекордсмена. Речь идет о фильме "Человек-паук: Возвращение домой".

Официальная премьера нового блокбастера по комиксам Marvel долгое было время заявлена на третье мая 2024 года. Однако в ноябре 2023 года релиз проекта создатели перенесли на 26 июля. Эти изменения связаны с задержками съёмочного процесса, прозошедшими из-за затянувшейся забастовки Гильдии актёров. Кроме Райана Рейнольдьса и Хью Джекмана в свежем супергеройском фильме от режиссера Шона Леви дополнительно заявлены Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Дилейни, Лесли Аггамс, Каран Сони и Мэттью МакФэдиен.

Вышел новый трейлер фильма "Каскадеры".

Фото и видео: YouTube / Marvel Entertainment