Траулер "Механик Сизов" передадут заказчику

Судно отправится в порт Владивостока, где его передадут ООО «Русская рыбопромышленная компания».

Входящее в ОСК АО "Адмиралтейские верфи" готово передать заказчику рыболовецкий траулер "Механик Сизов". В понедельник, 14 июля, на судне состоялась торжественная церемония поднятия флага. Об этом сообщила пресс-служба судостроительного завода.

Траулер отправится в порт Владивостока, где его передадут ООО "Русская рыбопромышленная компания".

Напомним, что "Механик Сизов" выступает третьим судном проекта СТ-192, которое было построено АО "Адмиралтейские верфи" для РРПК. Траулер заложили в июне 2020 года, а его спуск на воду состоялся в июле 2021 года. Ходовые испытания состоялись летом 2023 года около острова Гогланд.

Ранее мы сообщили о том, что дизель-электрическую подлодку "Можайск" спустили на воду в Петербурге.

Фото: пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"