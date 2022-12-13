Дизель-электрическую подлодку "Можайск" спустили на воду в Петербурге

Субмарина проекта 636 была создана для российского Тихоокеанского флота.

В четверг, 27 апреля, в Северной столице состоялась торжественная церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Можайск". Об этом сообщила пресс-служба "Адмиралтейских верфей".

Подлодка проекта 636 была создана для российского Тихоокеанского флота. Всего у "Адмиралтейской верфи" на счету 6 дизель-электрических субмарин для ВМФ страны, 4 из которых ("Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Уфа") уже переданы заказчику. Также продолжается строительство подлодки "Якутск".

Все перечисленные подлодки имеют длину до 74 м, предельную глубину погружения 300 м и дальность хода до 7,5 тыс. миль. Они считаются одними из самых бесшумных субмарин в мире.

Ранее мы сообщили о том, что "Адмиралтейские верфи" построят научно-экспедиционное судно "Иван Фролов".

Фото: Объединенная судостроительная корпорация