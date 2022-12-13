"Адмиралтейские верфи" построят научно-экспедиционное судно "Иван Фролов"

В 2022 году Кабмин направил на эти нужды почти 40 млрд рублей.

Новое научно-экспедиционное судно "Иван Фролов" будет возведено в Северной столице. Проект воплотят Росгидромет и "Адмиралтейские верфи". Об этом пишет "Интерфакс".

На данный момент проходит проектирование судна: окончание строительства запланировали на 2028 год. Средства выделил премьер-министр РФ Михаил Мишустин ещё в конце 2022-ого: кабмин направил на воплощение проекта 39,7 млрд рублей.

Добавим, что судно заменит построенный в 1987 году "Академик Фёдоров". Как и предшественник, оно будет находиться в эксплуатации у Арктического и Антарктического научно-исследовательского института и служить для выполнения Арктической программы. На нём будут перевозить грузы, необходимые для полярников. Кроме того, корабль сможет доставить к полюсам группы исследователей численностью до 170 человек.

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Фото: пресс-служба Объединённой судостроительной корпорации