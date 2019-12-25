"Адмиралтейские верфи" проводят испытания рыболовного траулера "Механик Сизов"

В ходе мероприятий специалисты проверят технические характеристики судна, его навигационное и основное оборудование.

АО "Адмиралтейские верфи" начало заводские испытания большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Сизов". В ходе мероприятий специалисты проверят технические характеристики судна, его навигационное и основное оборудование.

Также судно пройдёт ходовые испытания у острова Гогланд на полигонах Финского залива.

Первый траулер серии "Капитан Вдовиченко", созданное для добычи минтая, был передан заказчику в июле 2022 года. Также промыслом уже занят второй траулер проекта "Механик Маслак". В процессе строительства находится траулер "Капитан Мартынов", а на судах "Капитан Юнак" и "Механик Щербаков" формируют корпус и оборудование.

Ранее мы сообщили о том, что дизель-электрическую подлодку "Можайск" спустили на воду в Петербурге.

Фото: пресс-служба АО "Адмиралтейские верфи"