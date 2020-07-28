Август традиционно считается пиковым месяцем для отпусков.

Траты россиян на туры выросли на 40% после открытия рейсов по сравнению с предыдущими выходными июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка ВТБ, поступившем в РБК.

Отмечается, что всплеск спроса произошёл после того, как власти РФ объявили возобновление международного сообщения с Великобританией, Турцией и Танзанией.

Объем трат в туристических агентствах в минувшие выходные превысил 150 миллионов рублей. цитата из сообщения ВТБ

Отмечается, что август традиционно считается пиковым месяцем для отпусков, поэтому увеличение спроса на туры на 40% может оказаться только стартовой точкой. При этом в сегменте авиабилетов среди покупателей спрос продолжает быть минимальным, так как их покупкой в рамках тура занимается агентство. В минувшие выходные россияне билетов на 28% меньше, чем в предыдущие выходные. Они потратили на них 115 миллионов рублей.

Ранее стали известны новые страны для открытия авиасообщения с Россией.

Видео: government.ru