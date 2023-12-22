Траты резервного фонда за прошлый год составили 34 млрд рублей

Такая информация содержится в законопроекте об исполнении бюджета города на 2023 год.

В прошлом году из резервного фонда Петербурга были распределены 34 млрд рублей. Такая информация содержится в законопроекте об исполнении бюджета города на 2023 год, опубликованного в пятницу, 15 марта.

По данным документа, к концу года в резервном фонде осталось 15,7 млрд рублей, что означает, что было потрачено 34,3 млрд рублей из полного объема в 50 млрд.

Стоит отметить, что из резервного фонда финансируются различные мероприятия, связанные с проведением СВО, однако точные суммы этих расходов не раскрываются. На этот факт обращал внимание депутат Закса Борис Вишневский. Губернатор отвечал, что суммы не афишируются в целях обеспечения безопасности, но исполнительная власть не скрывает их от депутатов.

Ранее ЗакС Петербурга отклонил поправку о выплате 3 млн рублей за рождение тройняшек.

Фото: Pxhere