Беглов рассказал о "скрытых" тратах из Резервного фонда

Губернатор заверил, что у Смольного нет секретов от депутатов, и что любой из них "может ознакомиться с любыми статьями" при наличии допуска.

Содержание "закрытых" статей расходов Резервного фонда доступно любому петербургскому депутату при наличии особого допуска. Об этом заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов в ответ на вопрос депутата от фракции "Яблоко" Бориса Вишневского.

Парламентарий спросил у градоначальника о размере трат на нужды, связанные с СВО и восстановлением Мариуполя на период 2024 года. На это Беглов заверил, что у Смольного нет секретов от депутатов, и что любой из них "может ознакомиться с любыми статьями". Для доступа к пунктам, связанным с госбезопасностью, необходимо оформить допуск, но он налагает на его обладателя определённые ограничения.

Слова Беглова подтвердил и вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников и уточнил, что на время СВО у города действительно появились дополнительные расходы, например, обеспечение бойцов и поддержка их семей.

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