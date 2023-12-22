ЗакС Петербурга отклонил поправку о выплате 3 млн рублей за рождение тройняшек

Для увеличения числа многодетных семей планируется поднять возрастное ограничение для рассмотрения лица как ребёнка.

В среду, 13 марта, парламентарии петербургского ЗакСа рассмотрели во втором чтении законопроект, касающийся поправок в социальный кодекс. Инициатива предполагает увеличение количества семей в Северной столице со статусом "многодетная" на более чем 10 тыс. На текущий момент в городе проживает около 55 тыс. таких семей.

Для увеличения числа многодетных семей планируется поднять возрастное ограничение для рассмотрения лица как ребёнка. В будущем оно будет включать тех, кто проходит обучение до 23 лет, вместо нынешнего ограничения в 18 лет. Кроме того, предусмотрены льготы, такие как бесплатное посещение музеев и парков, а также увеличение размера пособий.

Во втором чтении были представлены две поправки. Первая из них относится к уточнению критериев для семей, имеющих право на льготы. Она была поддержана парламентом. Вторая поправка, представленная фракцией "Справедливая Россия - за правду", предлагала выплату в случае одновременного рождения нескольких детей в семье. Депутаты предложили выплату в размере 1 млн рублей на каждого ребёнка. Однако данное предложение не было поддержано парламентом.

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