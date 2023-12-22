ЗакС Петербурга просит Мишустина ввести "Пушкинские карты" для пенсионеров

В стране сейчас проживает более 41 млн пенсионеров, которые также не всегда могут позволить себе потратить средства на посещение музеев или театров.

Петербургские депутаты поддержали обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой распространить действие "Пушкинской карты" на пенсионеров. Соответствующий документ был принят городским парламентом в первом чтении.

Фракция "Единая Россия" подготовила текст обращения. В нём предлагается создание программы, наподобие "Пушкинской карты", направленной на повышение доступности культурных объектов для пенсионеров.

Глава фракции Павел Крупник отметил, что в настоящее время "Пушкинской картой" могут пользоваться молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, которым выдается 5000 рублей в год на посещение театров, музеев, выставок, кино и других культурных мероприятий. При этом, по словам депутата, в стране сейчас проживает более 41 млн пенсионеров, которые также не всегда могут позволить себе потратить средства на посещение музеев или театров.

Ранее в Петербурге одобрили гранты на соцрекламу об охране природы.

Фото: Piter.TV