  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге одобрили гранты на соцрекламу об охране природы
Сегодня, 12:59
170
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге одобрили гранты на соцрекламу об охране природы

0 0

Парламентарии считают, что дополнительная информация поможет не только сформировать правильную экологическую позицию у населения, но и объединить усилия власти, жителей города и неправительственных организаций для решения актуальных задач в этой сфере.

Депутаты петербургского ЗакСа приняли законопроект о городских грантах на социальную рекламу бережного отношения к окружающей среде и гуманного обращения с животными. Документ опубликован на официальном сайте городского парламента.

Парламентарии считают, что дополнительная информация поможет не только сформировать правильную экологическую позицию у населения, но и объединить усилия власти, жителей города и неправительственных организаций для решения актуальных задач в этой сфере.

ЗакС рассматривает социальную рекламу как важный инструмент развития взаимодействия с населением и постоянно расширяет перечень направлений, на которые могут быть предоставлены городские гранты.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии