В Петербурге одобрили гранты на соцрекламу об охране природы

Депутаты петербургского ЗакСа приняли законопроект о городских грантах на социальную рекламу бережного отношения к окружающей среде и гуманного обращения с животными. Документ опубликован на официальном сайте городского парламента.
Парламентарии считают, что дополнительная информация поможет не только сформировать правильную экологическую позицию у населения, но и объединить усилия власти, жителей города и неправительственных организаций для решения актуальных задач в этой сфере.
ЗакС рассматривает социальную рекламу как важный инструмент развития взаимодействия с населением и постоянно расширяет перечень направлений, на которые могут быть предоставлены городские гранты.
Ранее мы сообщили о том, что
Фото: Pxhere
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