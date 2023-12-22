В Петербурге одобрили гранты на соцрекламу об охране природы

Парламентарии считают, что дополнительная информация поможет не только сформировать правильную экологическую позицию у населения, но и объединить усилия власти, жителей города и неправительственных организаций для решения актуальных задач в этой сфере.

Депутаты петербургского ЗакСа приняли законопроект о городских грантах на социальную рекламу бережного отношения к окружающей среде и гуманного обращения с животными. Документ опубликован на официальном сайте городского парламента.

Парламентарии считают, что дополнительная информация поможет не только сформировать правильную экологическую позицию у населения, но и объединить усилия власти, жителей города и неправительственных организаций для решения актуальных задач в этой сфере.

ЗакС рассматривает социальную рекламу как важный инструмент развития взаимодействия с населением и постоянно расширяет перечень направлений, на которые могут быть предоставлены городские гранты.

Ранее мы сообщили о том, что

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