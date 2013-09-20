Траты петербуржцев на лекарства выросли на 25%

В этом году инфляция на лекарства составила 8,9%.

В этом году петербуржцы потратили на лекарства более 71 млрд 939 млн 625 тыс. рублей, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Петербуржцы тогда потратили 57 млрд 367 млн 20 тыс. рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на DSM Group.

В этом году инфляция на лекарства составила 8,9%. Больше всего денег петербуржцы израсходовали на лекарства для пищеварительного тракта и обмена веществ. На эти препараты ушло 14 млрд 126 млн 535 тыс. рублей.

В топ лекарств попали средства для сердечно-сосудистой системы (11 млрд 62 млн 126 тыс. рублей). Эксперты считают, что петербуржцы потратили больше денег не только из-за увеличения цен, но и в связи с перераспределением спроса.

Напомним, что суд в Северной столице огласил приговор 13 фигурантам дела о хищении онкопрепаратов на сумму, равную почти 11,5 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Лекарства были похищены из четырёх лечебных учреждений. Свою вину полностью признал только 1 подозреваемый, которого приговорили к 2,5 годам заключения условно. Другие фигуранты не признались, либо частично признались в причастности к преступлению.

Ранее за месяц заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Петербурге почти на 60 процентов. Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов попросил горожан в случае проявления первых признаков болезни соблюдать постельный режим.

Фото: Piter.tv

