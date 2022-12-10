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За месяц заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Петербурге почти на 60 процентов
Сегодня, 15:25
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За месяц заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в Петербурге почти на 60 процентов

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Заместитель председателя Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов попросил горожан в случае проявления первых признаков болезни соблюдать постельный режим.

За месяц заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге выросла почти на 60 процентов.Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Дмитрий Мотовилов "Петербургскому Дневнику"

По словам представителя Комздрава, поликлиники справляются с эпидемиологической нагрузкой. В Северной столице работает 171 фильтр-бокс, куда приходят пациенты с первыми признаками заболеваний. Здесь же у больных берут мазки на коронавирус, проводят анализ крови, выдают лекарства больным. 

Мотовилов попросил горожан в случае проявления первых признаков болезни соблюдать постельный режим, много пить теплой воды, соблюдать диету. Он призвал петербуржцев не посещать места скопления людей, чтобы не распространять вирус. 

Ранее на Piter.tv:  около 3 млн человек в Петербурге прошли диспансеризацию за год.

Фото: Pexels

Теги: грипп, заболеваемость орви, здоровье, комздрав
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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