Суд Петербурга вынес приговор 13 фигурантам дела о хищении онкопрепаратов

Полностью признал свою вину только один подозреваемый.

Суд в Северной столице огласил приговор 13 фигурантам дела о хищении онкопрепаратов на сумму, равную почти 11,5 млн рублей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Лекарства были похищены из четырёх лечебных учреждений. Свою вину полностью признал только 1 подозреваемый, которого приговорили к 2,5 годам заключения условно. Другие фигуранты не признались, либо частично признались в причастности к преступлению.

По решению суда, реальный срок получили 4 гражданина. Остальные будут отбывать наказание условно, либо выплатят штрафы и получат освобождение в связи с истечением срока давности.

Ранее мы сообщили о том, что суд прекратил дело об отравлении детей хлоркой в бассейне в Купчино.

Фото: Piter.TV