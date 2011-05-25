Суд прекратил дело об отравлении детей хлоркой в бассейне в Купчино

Дело закрыли за истечением сроков давности/

Стало известно, что Фрунзенский суд Петербурга прекратил производство по делу об отравлении детей хлором в бассейне Fitness House на улице Ярослава Гашека. Это произошло два года назад. Об этом в среду, 14 декабря, пишет объединенная пресс-служба судов города.

Дело закрыли за истечением сроков давности. Основным подозреваемым был представитель ООО "Строительная компания Н-групп" Сергей Ермолаев. Следствие посчитало, что Ермолаев не проверил качество воды в бассейне, из-за чего пятерых детей госпитализировали. Нанесенный их здоровью вред медики расценили как легкий.

Фото: Piter.tv