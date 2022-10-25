Трасс выступила с последним обращением в качестве премьера Британии

Чиновница пожелала Риши Сунаку успехов в работе.

Глава британского правительства Элизабет Трасс выступила с последним обращением в качестве премьер-министра Соединенного Королевства к новому лидеру кабинета министров. Чиновница выступила с поддержкой своей экономической стратегии, которая повлекла за собой отставку Трасс из-за шквала критики со стороны общественности. Элизабет Трасс начала свою речь с того, чтобы считает честью для себя руководить Британией, особенно в непростое время после гибели королевы Елизаветы II. Она объяснила, что кабмину пришлось действовать экстренно и решительно из-за протекающего экономического кризиса.

Британия не может позволить себе быть страной с низким ростом экономики и в настоящий момент необходимо поступать по-другому. Элизабет Трасс, экс-премьер Британии

Трасс добавила, что продолжает выступать за снижение налогов. Она подчеркнула, что Лондону следует оказывать поддержку киевскому режиму и укреплять национальную оборону. Бывший премьер поблагодарила семью, партнеров по работе за поддержку. Она пожелала своему преемнику Риши Сунаку успехов на занимаемой должности.

Байден назвал Трасс "хорошим партнером" для США по Украине и России.

Фото и видео: YouTube / STV News