Трасс сделала неловкую оговорку о Путине

Глава МИД Британии "поддержала" российского президента.

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс сделала неловкую оговорку о российском лидере Владимире Путине. Инцидент произошел во время встречи чиновницы с представителями Консервативной партии в городе Эксетере. В начале сентября члены данного движения выберут лидера своей политической силы, который возглавит местный кабинет министров. В финальном туре оказалась Трасс, а также бывший министр финансов Риши Сунак.

Я продолжу бороться за Владимира Путина! Элизабет Трасс, глава МИД Британии

После этого высказывания кандидат на пост нового премьер-министра Соединенного Королевства поправилась. Она уточнила, что намерена и дальше бороться с президентом России.

Трасс поддержала добычу сланцевого газа методом фрекинга.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт