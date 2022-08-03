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Трасс сделала неловкую оговорку о Путине

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Глава МИД Британии "поддержала" российского президента.

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс сделала неловкую оговорку о российском лидере Владимире Путине. Инцидент произошел во время встречи чиновницы с представителями Консервативной партии в городе Эксетере. В начале сентября члены данного движения выберут лидера своей политической силы, который возглавит местный кабинет министров. В финальном туре оказалась Трасс, а также бывший министр финансов Риши Сунак. 

Я продолжу бороться за Владимира Путина!

Элизабет Трасс, глава МИД Британии

После этого высказывания кандидат на пост нового премьер-министра Соединенного Королевства поправилась. Она уточнила, что намерена и дальше бороться с президентом России. 

Трасс поддержала добычу сланцевого газа методом фрекинга.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт

Теги: великобритания, владимир путин, конфуз, оговорка, элизабет трасс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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