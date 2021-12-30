Трасс поддержала добычу сланцевого газа методом фрекинга

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс одобрила возобновление добычи газа методом фрекинга на фоне энергетического кризиса в Соединенном королевстве. Об этом чиновница заявила избирателям, выступая на встрече с членами Консервативной партии в английском городе Эксетере. Она заверила законодателей о том, что готова подготовить в сжатые сроки проект правительственного документа.
Мой ответ по теме энергетики подразумевает частичный фрекинг. Нам следует разрешить фрекинг в тех местах, где общество поддерживает это.
Элизабет Трасс, глава МИД Британии
Напомним, что данный метод добычи энергоресурсов вызывает обеспокоенность экологов по причине вероятности малых подземных ударов, а также существования угрозы загрязнения источников питьевой воды химическими веществами. Элизабет Трасс пообещала позаботиться о добыче сланцевого газа в акватории Северного моря. По мнению министра, это решение необходимо для поддержания внутреннего энергоснабжения страны. Трасс намерена продвигать активнее проекты АЭС как с крупными, так и малыми реакторами.
Посол России в Британии захотел посмотреть на диалог Трасс с Путиным.
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