Трасс поддержала добычу сланцевого газа методом фрекинга

Глава МИД Британии хочет поддержать энергонезависимость страны, несмотря на протесты экологов.

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс одобрила возобновление добычи газа методом фрекинга на фоне энергетического кризиса в Соединенном королевстве. Об этом чиновница заявила избирателям, выступая на встрече с членами Консервативной партии в английском городе Эксетере. Она заверила законодателей о том, что готова подготовить в сжатые сроки проект правительственного документа.

Мой ответ по теме энергетики подразумевает частичный фрекинг. Нам следует разрешить фрекинг в тех местах, где общество поддерживает это. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Напомним, что данный метод добычи энергоресурсов вызывает обеспокоенность экологов по причине вероятности малых подземных ударов, а также существования угрозы загрязнения источников питьевой воды химическими веществами. Элизабет Трасс пообещала позаботиться о добыче сланцевого газа в акватории Северного моря. По мнению министра, это решение необходимо для поддержания внутреннего энергоснабжения страны. Трасс намерена продвигать активнее проекты АЭС как с крупными, так и малыми реакторами.

Посол России в Британии захотел посмотреть на диалог Трасс с Путиным.

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