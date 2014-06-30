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Посол России в Британии захотел посмотреть на диалог Трасс с Путиным
Сегодня, 8:22
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Посол России в Британии захотел посмотреть на диалог Трасс с Путиным

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Андрей Келин рассказал о бесмысленности общения Путина и Трасс.

Российский посол в Лондоне Андрей Келин рассказал, что ему было бы интересно посмотреть на диалог между российским президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Соединенного Королевства Элизабет Трасс, которая сейчас баллотируется на пост премьер-министра Великобритании. В эфире радиостанции LBC дипломат подчеркнул, что в данном общении не будет смысла, если Трасс не захочет слушать аргументы своего собеседника.

Мне, конечно, будет интересно посмотреть на этот диалог.

Андрей Келин, посол РФ в Британии

Напомним, что ранее Элизабет Трасс пообещала избирателям, что встретится с Владимиром путиным на полях международного саммита G20 в том случае, если займет пост главы британского правительства. По мнению Трасс, она "вызывает на разговор" лидера РФ, после чего - "осадит". Мария Захарова прокомментировала инцидент. Дипломат напомнила, что в Британии "осаждалка с вызывалкой не выросли".

РФ передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом.

Фото и видео: YouTube / LBC

Теги: андрей келин, великобритания, владимир путин, посол, элизабет трасс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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