РФ передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом

Россия передала ноту протеста Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временный поверенный в делах РФ в Вильнюсе Сергей Рябоконь. Дипломат напомнил о том, что местный "Шауляй банк", через который проводились операции с калининградским транзитом, объявил российской стороне о скором прекращении работы с Москвой. Это должно произойти с 1 сентября.
Весь калининградский грузовой транзит литовская страна замкнула на один банк, это "Шауляй банк". Мы обратили на это внимание. Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил вопрос, передал им лично ноту по "Шауляй банку" - разберитесь до 1 сентября, еще есть время.
Сергей Рябоконь, временный поверенный РФ в Литве
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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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