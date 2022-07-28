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РФ передала ноту Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом

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Сергей Рябоконь оценил проблему России с "Шауляй банком".

Россия передала ноту протеста Литве из-за банковских проблем с калининградским транзитом. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временный поверенный в делах РФ в Вильнюсе Сергей Рябоконь. Дипломат напомнил о том, что местный "Шауляй банк", через который проводились операции с калининградским транзитом, объявил российской стороне о скором прекращении работы с Москвой. Это должно произойти с 1 сентября.

Весь калининградский грузовой транзит литовская страна замкнула на один банк, это "Шауляй банк". Мы обратили на это внимание. Когда я вчера был в литовском МИД, я поставил вопрос, передал им лично ноту по "Шауляй банку" - разберитесь до 1 сентября, еще есть время.

Сергей Рябоконь, временный поверенный РФ в Литве

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Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: железная дорога, калининградская область, литва, посол, транзит, шауляй банк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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