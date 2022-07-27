Посол РФ: Турция не увязывает удар по порту Одессы с выполнением договоренностей по зерну

Алексей Ерхов прокомментировал реакцию властей в Анкаре на удары ВС РФ, проводимые в рамках СВО в черноморском регионе.

Российский посол Алексей Ерхов рассказал о том, что Турция не увязывает удар Вооруженных сил РФ по морскому порту Одессы и военной инфраструктуре Украины в акватории Черного моря с выполнением заключенных в Стамбуле международных договоренностей по зерну и решению проблемы продовольственного кризиса. В частности, эта тема не связана с формированием безопасного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции из региона. Соответствующее заявление дипломат сделал в эфире телеканала "Россия-24".

Я не видел ни одного заявления турецких официальных представителей, которое бы увязывало нанесенный нами удар с судьбой этой инициативы по безопасной транспортировке зерна. Алексей Ерхов, посол РФ в Турции

Эксперт полагает, что реакция турецкой стороны в текущем вопросе оказалась достаточно спокойной и взвешенной, а власти Анкары приняли к сведению разъяснения и заявления российской стороны на этот счет.

Посол РФ в Турции предположил, что Путин и Эрдоган обсудят на встрече украинскую тематику.

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