Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию

Глава МИД Британии рассказала о своих планах на месте премьера страны.

Глава министерства по иностранным делам Великобритании Элизабет Трасс, которая станет новым премьер-министром Соединенного королевства, пообещала в ближайшее время заняться вопросом снижения цен на энергию в стране, а также снизить налоги местного населения. С соответствующей речью чиновница выступила на оглашении результатов выборов.

Я обеспечу решительный план, чтобы сократить налоги и увеличить рост нашей экономики. Я выполню обещания по борьбе с энергетическим кризисом, решу проблему счетов за энергию и… проблемы с источниками энергии. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Ранее британский телеканал Sky News уведомил зрителей о том, что действующий премьер-министр страны Борис Джонсон передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот день королева Великобритании Елизавета II примет обоих чиновников в замке Балморал.

Элизабет Трасс станет премьер-министром Великобритании.

Фото и видео: YouTube / Sky News