Трасс пообещала заняться снижением цен на электроэнергию

Глава министерства по иностранным делам Великобритании Элизабет Трасс, которая станет новым премьер-министром Соединенного королевства, пообещала в ближайшее время заняться вопросом снижения цен на энергию в стране, а также снизить налоги местного населения. С соответствующей речью чиновница выступила на оглашении результатов выборов.
Я обеспечу решительный план, чтобы сократить налоги и увеличить рост нашей экономики. Я выполню обещания по борьбе с энергетическим кризисом, решу проблему счетов за энергию и… проблемы с источниками энергии.
Элизабет Трасс, глава МИД Британии
Ранее британский телеканал Sky News уведомил зрителей о том, что действующий премьер-министр страны Борис Джонсон передаст свои полномочия новому лидеру партии не раньше, чем 6 сентября. В этот день королева Великобритании Елизавета II примет обоих чиновников в замке Балморал.
Элизабет Трасс станет премьер-министром Великобритании.
Фото и видео: YouTube / Sky News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все