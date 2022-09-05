Элизабет Трасс станет премьер-министром Великобритании

Глава МИД обошла по голосам экс-министра финансов Риши Сунака.

Глава министерства по иностранным делам Элизабет Трасс станет новым премьер-министром Великобритании. Об этом стало известно после подсчета голосов членов Консервативной партии. Трансляцию мероприятия проводил местный телеканала Sky News. Информацией о победителе голосование поделился лидер руководящего комитета Грэм Брейди. Известно, что Лиз Трасс набрала 81,3 тысячи голосов однопартийцев. Ее конкурент и бывший министр по финансам Риши Сунак получил только 60,4 тысячи голосов. Глава МИД пообещала бороться с ростом цен на электроэнергию и снизить налоги для населения Британии.

Глава Шотландии: Трасс на посту премьера может стать катастрофой для Британии.

Фото и видео: YouTube / Sky News