Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером

Глава МИД Британии ответила на вопрос ведущей о готовности посетить китайский остров.

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс пообещала не ездить на Тайвань в том случае, если станет премьер-министром Соединенного королевства. Об этом чиновница упомянула в своей предвыборной речи в рамках нового тура телевизионных дебатов. Трансляцию мероприятия вел местный телеканал Sky News.

Нет, я не буду. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Напомним, что на территории Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии по вопросу избрания лидера движения, который также займет пост главы правительства в стране. По результатам голосования в финальный этап прошли два кандидата - глава МИД Лиз Трасс и экс-глава министерства по финансам Риши Сунак.

Трасс пересмотрит приоритеты Британии в сфере безопасности при избрании ее премьером.

Фото и видео: YouTube / Sky News