Трасс пересмотрит приоритеты Британии в сфере безопасности при избрании ее премьером

В МИД Британии рассказали о намерении сотрудничать с Минобороны страны.

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс пересмотрит приоритеты Соединенного королевства в сфере безопасности и по иностранным делам при избрании ее премьер-министром страны. Соответствующее заявление чиновница сделала во время выступления перед членами правящей Консервативной партии в валлийском городе Кардиффе.

Я пересмотрю Комплексный обзор в свете проблем, с которыми мы сталкиваемся в настоящий момент, особенно в связи с угрозой со стороны России, а также из-за все более агрессивного Китая. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Дипломат уведомила аудиторию о том, что вместе с министром обороны Беном Уоллесом планирует организовать ревизию текущего состояния королевских Вооруженных сил. Она призвала выделить дополнительное финансирование, которое будет направлено на развитие космических программ и кибербезопасность Британии.

Сунак заявил о желании усилить санкции против РФ в случае избрания его премьером Британии.

Фото и видео: YouTube / The Independent