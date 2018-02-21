Транспортная реформа в Петербурге может пройти по двум сценариям

Чиновники выбирают между двумя моделями контракта.

В ближайшее время в Петербурге объявят конкурсы на осуществление пассажироперевозок по городу. Контракт с подрядчиками будет составлен на пять лет. На данный момент чиновники раздумывают над двумя моделями взаимодействия с компаниями. Такую информацию предоставил замдиректора по планированию ГКУ "Организатор перевозок" Дмитрий Процкий.

Спикер объясняет, что первый вариант связан с тем, что город подсчитает совокупные затраты перевозчиков, а после отнимет от полученного значения то, что компания получит от пассажиров за проезд.

Первая модель хороша прежде всего для бюджета города. Мы не обязаны по ней контролировать доходы от перевозок. Это задача перевозчика, это его риски: соберет-не соберет комментирует специалист

Вторая схема работы напоминает московскую. Стоимость первоначального договора несколько выше. Контракт предполагает полное возмещение затрат, а все, что компании получат с пассажиров, будет передано городу. В этом случае перевозчик заработает за каждый километр выполненного маршрута.

Напомним, что на данный момент в Северной столице функционирует 17 перевозчиков. Около 70 процентов рынка занимают "Третий парк", "Петербургская транспортная компания" и "Питеравто".

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Фото: Piter.tv