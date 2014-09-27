Финансирование госзаказа на беспилотники сократится на ближайшие три года

Роман Чекушов раскрыл планы Минпромторга России по государственному гражданскому заказу.

Российское министерство по промышленности и торговле планирует сократить финансирование государственного гражданского заказа (ГГЗ) на беспилотники для государственных структур на ближайшие три года. Соответствующее заявление сделали авторы материала из издания "Ведомости" со ссылкой на слова заместителя министра из профильного ведомства при федеральном правительстве Романа Чекушова. Чиновник выступил с речью на заседании комитета нижней палаты парламента по промышленности и торговле, посвященном обсуждению бюджета страны.

2,3 млрд руб. в рамках нацпроекта по беспилотным авиационным системам будет выделено на программу некоммерческого лизинга БАС, которые будут производиться для государственных предприятий. Роман Чекушов, сотрудник Минпромторга РФ

Авторы статьи сообщили о том, что за два года с начала действия национального проекта по беспилотным авиационным системам (БАС), то есть за 2024 и 2025 годы, на государственный заказ по дронам было выделено 7,11 миллиарда рублей. На три ближайших года, в период с 2026 по 2028 годы, в федеральном бюджете заложено 2,3 миллиарда рублей. Речь идет об отправлении производителям ежегодно по сумме в 750 миллионов рублей. Сотрудник профильного ведомства уточнил газете, что 2,3 миллиарда рублей планируется распределить для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) на 2026-2028 годы.

Представитель ГТЛК заявил изданию, что компания фиксирует "высокий спрос на БАС" по ГГЗ со стороны федеральных и региональных ведомств, а также госкомпаний на 2026 год. По его словам, большую часть потребностей госзаказчиков составляют БАС "легких" типов - легкие мультироторы и легкие самолеты. Такая структура спроса объясняется тем, что потребители "реализуют функции государственного учета и контрольно-надзорной деятельности, а также осуществляют различные виды мониторинга".

Депутат Нилов призвал дать льготу по утильсбору для машин, застрявших на границе.

Фото: pxhere.com / Adonyi Gábor