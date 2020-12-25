Коммерческие перевозчики останутся в Петербурге после транспортной реформы

В результате реформы в городе не останется маршруток.

После транспортной реформы Петербург не планирует совсем отказываться от коммерческих перевозчиков. Городскую маршрутную сеть планируют разделить на две части, узнали "Невские Новости".

На магистралях с большим пассажиропотоком будут работать городские предприятия с техникой особо большой вместимости, такие как "Пассажиравтотранс" и "Горэлектротранс". Организациям оставят подвозящие маршруты, на которых запланирована техника большого, среднего и малого класса вместимости.

По словам собеседника издания, доля коммерческих компаний к 2022 году будет разделена на десять лотов. Средний лот составит 275 автобусов с ежедневным пробегом в 51 тыс. километров.

Напомним, транспортная реформа начнется с 1 июля 2022-го года. Ее планировали провести летом 2020-го года, но из-за пандемии и финансовых трудностей пришлось перенести. Обслуживать пассажиров будут социальные маршруты.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге протестировали две новые модели автобусов на экологичном топливе.

Фото: Piter.TV